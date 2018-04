З недосипанням пов'язали несправедливі судові рішення

Психологи зі США прийшли до висновку, що нестача сну може приводити до появи помилкових (тобто не пов'язаних з дійсністю) зізнань. Результати досліджень автори опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про них повідомляє lenta.ru з посиланням на The Guardian.

Психологи вперше представили прямі докази того, що позбавлення сну людини збільшує ймовірність того, що вона здійснить самообмову (тобто зізнається у вчиненні протиправних дій, які насправді не мають до неї жодного стосунку).

Шанс підписання помилкового визнання був у 4,5 разу вище для учасників, які не спали протягом доби, ніж для тих, хто спав вісім годин вночі. В експерименті брали участь 88 осіб, які протягом тижня виконували на комп'ютері спеціальні завдання.

Випробовуваних попередили, що натискання клавіші Esc призводить до знищення всіх збережених даних. В останній день експерименту вчені учасників дослідження розділили на дві групи. У першій був повноцінний сон, друга не спала протягом 24 годин.

Після цього вчені в одному зі звітів випробовуваних попросили назвати число натискань ними клавіші Esc. Завищили це число (тобто піддали себе самообмові) 18 відсотків учасників першої групи і 50 — другої.

Як вважають вчені, неправдиві свідчення лягають в основу 15-25 відсотків несправедливих вироків у США. Психологи вважають, що їх робота дозволить підняти питання про неправомірність практики позбавлення сну при допиті підозрюваних і скоротити кількість несправедливих рішень судів.