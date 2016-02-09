З недосипанням пов'язали несправедливі судові рішення
Психологи вперше представили прямі докази того, що позбавлення сну людини збільшує ймовірність того, що вона здійснить самообмову.
Психологи зі США прийшли до висновку, що нестача сну може приводити до появи помилкових (тобто не пов'язаних з дійсністю) зізнань. Результати досліджень автори опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про них повідомляє lenta.ru з посиланням на The Guardian.
Психологи вперше представили прямі докази того, що позбавлення сну людини збільшує ймовірність того, що вона здійснить самообмову (тобто зізнається у вчиненні протиправних дій, які насправді не мають до неї жодного стосунку).
Шанс підписання помилкового визнання був у 4,5 разу вище для учасників, які не спали протягом доби, ніж для тих, хто спав вісім годин вночі. В експерименті брали участь 88 осіб, які протягом тижня виконували на комп'ютері спеціальні завдання.
Випробовуваних попередили, що натискання клавіші Esc призводить до знищення всіх збережених даних. В останній день експерименту вчені учасників дослідження розділили на дві групи. У першій був повноцінний сон, друга не спала протягом 24 годин.
Після цього вчені в одному зі звітів випробовуваних попросили назвати число натискань ними клавіші Esc. Завищили це число (тобто піддали себе самообмові) 18 відсотків учасників першої групи і 50 — другої.
Як вважають вчені, неправдиві свідчення лягають в основу 15-25 відсотків несправедливих вироків у США. Психологи вважають, що їх робота дозволить підняти питання про неправомірність практики позбавлення сну при допиті підозрюваних і скоротити кількість несправедливих рішень судів.