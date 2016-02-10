У Сирії під авіаудар потрапив госпіталь "Лікарів без кордонів"

У цій організації повідомили, що це сталося у районі Тафас біля кордону з Йорданією, передає радіо "Свобода". В даний час у цьому регіоні тривають бої між сирійськими повстанцями та проурядовими військами, яких підтримує Росія.

Читайте такожГенсек ООН звинуватив Росію в зриві переговорів щодо Сирії

Наразі невідомо, хто проводив ці повітряні удари, проте упродовж останніх тижнів сирійські війська за підтримки російської авіації намагаються відновити контроль над цією територією.

За повідомленням "Лікарів без кордонів", 5 лютого повітряні удари частково зруйнували цей госпіталь і ускладнили надання медичної допомоги.