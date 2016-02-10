У меді виявили потужні протигрибкові властивості

З давніх часів мед використовувався для лікування ряду захворювань. Дослідники з Університету Манчестера вперше виявили, що лікарський мед має найпотужнішу протигрибкову активність. Як передає meddaily.ru з посиланням на NDTV, вчені синтезували мед, який має хімічно активні молекули, що містять кисень.

Читайте такожЯк лікувати біль у горлі без ліківФахівці оцінювали ефективність меду проти грибків роду Фузаріум. Як відомо, ці грибки живуть в рослинах та грунті. Вони викликають захворювання у індивідів з групи ризику. Вчені виявили: навіть низькі концентрації меду руйнували клітинну стінку грибка. За словами фахівців, хронічні інфекції становлять 60-80% інфекційних захворювань людини. Такі інфекції часто зустрічаються при ранах, які довго не загоюються.

Читайте такожМед - ліки від більшості недугЗараження поверхні ран грибками пов'язане із застосуванням антибіотиків широкого спектру дії. Тонкі біоплівки мікроорганізмів затримують загоєння. Лікарський мед здатний зруйнувати біоплівки і прискорити одужання. Вчені додають: мед працює краще за деякі протигрибкові препарати.