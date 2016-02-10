У США створили універсальні ліки від грипу

Американські дослідники на чолі з Деборою Фуллер (Deborah Fuller) розробили універсальні ліки від грипу, повідомляє Медпортал з посиланням на Medicalxpress.com. Препарат діє на будь-який вірусний штам.

Відомо, що вірус грипу відрізняється високою мінливістю. Використовуючи комп'ютерне моделювання, вчені з Вашингтонського університету (University of Washington) виявили в будові молекули гемаглютиніну – одного з поверхневих вірусних білків. Вони синтезували пептидну молекулу, яка була здатна запобігати потраплянню вірусу в клітини.

Ліки, що отримало назву HB36.6, вже було випробувано на мишах. Препарат ефективно запобігав зараженню вірусом навіть у тому випадку, якщо тварини через два дні після введення ліків, отримували летальну дозу вірусу. HB36.6 ефективніший, ніж осетальмовір, а їх спільне використання мало ще великий захисний ефект.

Розробники відзначили, що незабаром вони планують приступити до проведення клінічних випробувань нових ліків.