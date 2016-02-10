Вчені вперше розморозили мозок без ушкождення клітин органа

Дослідникам уперше вдалося заморозити, а потім розморозити мозок ссавця. Заморожування і подальше розморожування проводилися дуже акуратно, що дало змогу зберегти цілісність клітинних мембран, синапсів і уникнути ушкодження внутрішньоклітинних структур, повідомляє Медпортал з посиланням на Sciencealert.com.

Про свій експеримент повідомили вчені з Фонду збереження мозку (Brain Preservation Foundation) і один із засновників Фонду Джон Смарт (John Smart). Він розповів про особливості проведення експерименту.

У мозок кролика вводився глутаральдегід, після чого орган протягом чотирьох годин охолоджувався до -130 градусів, одночасно вводився рідкий кріопротектор. При розморожуванні дослідники повільно нагріли мозок, а потім видалили кріопротектор.

Читайте такожМозку потрібно багато енергії просто для того, щоб нічого не робити - вченіАвтори пояснюють, що в результаті поступового заморожування і акуратного розморожування не був пошкоджений жоден синапс. Збереження тканин мозку до і після процедури було проаналізоване за допомогою електронної мікроскопії.

Читайте такожШизофренію пов'язали з запаленням мозкуНова методика, що отримала назву «кріозбереження зі стабілізацією альдегідом», найближчим часом буде випробувана на більш великому органі – мозку свині.