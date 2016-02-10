Кишкові бактерії беруть участь у розвитку ушкоджень печінки під дією алкоголю

Результати нового дослідження вказують на те, що істотну роль у процесі розвитку хронічної хвороби печінки відіграють кишкові бактерії. Таких висновків дійшли вчені з Каліфорнійського університету (University of California) на чолі з Берндом Шнаблем (Bernd Schnabl), пише Медпортал.

Вони виявили, що алкоголь пригнічує продукцію білків REG3B і REG3G, які продукуються клітинами на стінках кишечника, і володіють антибактеріальними властивостями. Пригнічення продукції цих білків під дією алкоголю призводить до посилення росту бактерій, їх кількість збільшується, вони потрапляють у печінку, де сприяють розвитку пошкоджень.

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Автори провели серію експериментів на мишах, позбавлених REG3G. Відсутність експресії цього білка призводила до зростання кількості кишкових бактерій і більш сильних ушкоджень печінки під дією алкоголю. Підвищений рівень продукції REG3G сприяв зниженню кількості мікроорганізмів в кишечнику і захищав печінку від пошкоджень. У людей з алкогольною залежністю, кількість бактерій у кишечнику також була підвищена.

Дослідники вважають: препарати, що викликають збільшення експресії REG3G, допоможуть захистити печінку від руйнівної дії алкоголю.