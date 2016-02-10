У США пересаджуватимуть органи ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Лікарня Джонса Хопкінса (Johns Hopkins Hospital) отримала дозвіл на пересадку органів від ВІЛ-інфікованих донорів реципієнтам, також зараженим ВІЛ-інфекцією.
Медики чекали на цей дозвіл з моменту прийняття закону про те, що люди з ВІЛ можуть бути донорами органів, пише med2.ru. Незважаючи на те, що закон був прийнятий ще в 2013 році, такі операції в США ще не проводилися.
Доррі Сегев (Dorry Segev) зазначає, що трансплантація органів від ВІЛ-позитивних донорів подовжить життя пацієнтів з ВІЛ. Зараз вони змушені чекати відповідного органу протягом тривалого часу разом з іншими пацієнтами.
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Проаналізувавши дані щодо таких операцій, які проводяться в Південній Африці, вчені підрахували, що п'ятирічна виживаність хворих з ВІЛ після пересадки нирки становить 74%. Цей же показник серед здорових реципієнтів, яким трансплантували нирку від живого донора дорівнює 90%, а серед тих, кому пересадили трупний орган – 81%.
Проведення таких операцій допоможе рятувати близько тисячі життів щорічно, вважають фахівці з лікарні Джона Хопкінса.