Мобільні телефони негативно впливають на чоловічу фертильність - дослідження

В країнах Заходу в 40% випадків проблем із зачаттям дитини виникають через низьку якість сперми чоловіка. Як свідчить нове дослідження, однією з важливих причин погіршення якості сперми є носіння мобільних телефонів у кишенях штанів, пишуть Новини Ізраїлю.

Дослідження, проведене доктором Юлією Шейнфельд під керівництвом професора Марти Диренфельд, охопило 106 чоловіків, які проходили обстеження в клініці репродуктивної медицини лікарні "Кармель".

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Результати дослідження виявили, що розмови по мобільному телефону більше години на день або регулярні розмови по мобільному телефону, підключеного до зарядного пристрою, вдвічі збільшують шанси на істотне зниження концентрації сперматозоїдів.

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Постійне носіння мобільного телефону на відстані менше 50 сантиметрів від пахової ділянки збільшує шанси на погіршення якості сперми у понад 4 рази.