У Китаї зафіксовано перший випадок зараження на вірус Зіка

Як повідомляється, мешканець з південно-сходу КНР (провінції Цзянсі) перебував у Венесуелі, де в кінці січня у нього з'явилися такі симптоми, як головний біль, запаморочення і підвищена температура, пише med2.ru. На початку лютого 34-річний житель Китаю повернувся додому і був ізольований від суспільства. За словами фахівців, в даний час пацієнт йде на поправку.

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Як повідомили в комітеті, ймовірність поширення вірусу після цього випадку з огляду на низьку температуру повітря дуже мала.

Вірус Зіка - це інфекційне захворювання мавп, який іноді може передаватися людині через укуси комарів, йому властива лихоманка зі сприятливим перебігом.

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В даний час вірус особливо швидко поширюється у Західній півкулі, де панує у понад 20 державах з 55, хоча ще у травні минулого року випадки захворювання були зафіксовані тільки у Бразилії.