В Індії повернули мито на імпортні ліки

Зокрема, скасування звільнення від сплати митних зборів торкнулася ЛЗ проти ВІЛ, гемофілії, раку, хвороби Паркінсона, серцево-судинних і інфекційних захворювань, пише Ремедіум, посилаючись на The Economic Times.

В уряді пояснили, що прийняте рішення незначно відіб'ється на вартості імпортних ліків, так як розмір ввізних мит становить усього 2,5%. Також було підкреслено, що аналогічні індійські ЛЗ продаються в країні за більш привабливими цінами, ніж імпортні медикаменти.

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«Цей захід спрямований на просування ліків місцевого виробництва. Індійські фармацевтичні компанії випускають препарати відмінної якості для місцевого ринку. Ми не тільки повністю задовольняємо внутрішній попит на ЛЗ, але і експортуємо препарати у понад 200 країн», - заявив представник міністерства охорони здоров'я Індії.