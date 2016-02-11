Всесвітній організації охорони здоров'я необхідні реформи - ООН

Така точка зору прозвучала у доповіді «Захист людства від майбутньої кризи здоров'я» (Protecting Humanity from Future Health Crises), пише Медпортал.

«Якщо ВООЗ не реформувати, наступна пандемія може принести тисячі смертей, яким можна було б запобігти», – наголошується в доповіді.

ООН вже висловлювала невдоволення організацією охорони здоров'я у зв'язку зі спалахом лихоманки Ебола, зараз ВООЗ знову в центрі уваги у зв'язку з поширенням вірусу Зіка.

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Представник ВООЗ в Женеві зазначила, що організація повністю поділяє ідею про необхідність реформ.

«Ми збираємося докласти всіх зусиль до перетворення ВООЗ. Вірусна спалах Зіку, що розповсюджується в Бразилії, стала каталізатором для негайного прийняття заходів», – підкреслила представник ВООЗ.

Одним з ключових елементів реформи ВООЗ має стати створення нового центру реагування на надзвичайні ситуації, який «повинен мати реальну команду і можливість управління, доступ до фахівців і експлуатаційних ресурсів для своєчасної реакції на загрози».