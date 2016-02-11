"Розумна футболка" підкаже, наскільки ефективно ви тренуєтеся

Японська фірма NEC разом з Gunze Ltd. розробила футболку, яка здатна замінити всі стандартні пристрої, які відстежують фізіологічні та спортивні показники, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News. Футболку можна поєднати зі смартфоном для фіксування інформації, що збирається.

Ідея в тому, що у футболку вбудований дуже тонкий і гнучкий сенсор (перед пранням його можна видалити). Цей сенсор фіксує поставу, частоту серцебиття, споживання і спалювання калорій. Дана інформація збирається через волокна-провідники, а потім по бездротовому каналу передається на смартфон.

Потім, проаналізувавши інформацію, можна зробити висновки про те, як поліпшити тренувальний режим і спосіб життя в цілому. Поки що у футболки немає комерційного назви, але відомо, що компанія планує запустити її в продаж у цьому році. Не виключено, що футболку будуть здавати в оренду клієнтам фітнес-клубів.