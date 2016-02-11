Критика дитини батьками може стати причиною синдрому гіперактивності

Як правило, симптоми синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), такі як проблеми з концентрацією уваги, гіперактивність і труднощі у навчанні, з віком слабшають. Але у деяких дітей вони залишаються вираженими. Можливо, справа в батьківській критиці, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

Дослідники з Міжнародного університету Флориди стежили за 388 дітьми зі СДУГ, 127 здоровими дітьми та членами сімей учасників протягом трьох років. 69% добровольців зі СДУГ становили хлопчики. 75% виховувалися в повних сім'ях. Фахівці оцінили рівні критики з боку батьків та їх емоційну залученість. Також вони фіксували зміни симптомів.

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