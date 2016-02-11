Експерт розповів, як впоратися з віковою кризою і стати щасливішим

Професор Пол Долан з Лондонської школи економіки стверджує: алкоголь, спроби повернути втрачену молодість та книги з розряду "допоможи собі сам" не наблизять до перемоги над кризою середнього віку. Насправді, секрет успіху дуже простий. Потрібно якомога більше займатися тим, що приносить задоволення, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Наприклад, фахівець радить відключити мобільний телефон, частіше слухати музику, гуляти або проводити час з друзями. За даними недавнього опитування, люди найнещасніші у віці від 50 до 54 років. У 65-79 років рівень щастя підвищується. Пол Долан впевнений, що щасливими нас роблять саме маленькі радості життя. Тому він рекомендує займатися улюбленими справами кожен день.

Читайте такожКриза середнього віку існує - психологиТакож експерт закликає людей відмовитися від книг "допоможи собі сам". За словами Пола Долана, подібна література змушує людей купувати схожі книги знову і знову. Однак в них немає інформації про те, як вирішити ту чи іншу проблему. Ще фахівець зазначив: щастя тісно пов'язане з досягненнями і цілями.