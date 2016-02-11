Низька фізична активність пов'язана зі зменшенням об'єму головного мозку

Про дослідження американських медиків, опублікованому в журналі Neurology, пише lenta.ru.

«У нашому дослідженні ми виявили пряму кореляцію між низькою фізичною активністю і зменшенням об'єму мозку десятиліття, що вказує на його прискорене старіння», — повідомила Ніколь Спартано з Бостонського університету.

У дослідженні медиків взяли участь 1583 людини, середній вік яких дорівнював 40 років. У спостережуваних відсутні деменція і хвороби серця. Через 20 років учені перевірили стан здоров'я обстежених раніше американців.

За допомогою магнітно-резонансної томографії головного мозку і замірів показників фізичної активності (максимального споживання кисню на біговій доріжці) вчені оцінили стан здоров'я спостережуваних і обсяг їх головного мозку.

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Дослідження показало, що люди з поганою фізичною підготовкою мали через 20 років менший об'єм головного мозку, ніж їх більш активні ровесники. З цієї причини медики рекомендують людям середнього віку частіше займатися спортом.

Раніше медики з Данії вперше провели дослідження, яке демонструє зв'язок між рівнем чоловічого інтелекту в ранньому дорослому віці і фізичною працездатністю в середньому дорослому віці.