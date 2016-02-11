Оцет проти виразкового коліту

12:45, 11 лютого 2016
Зарубіжні новини
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Результати дослідження, проведеного китайськими вченими, свідчать про те, що оцет здатний впоратися з симптомами виразкового коліту.

Фото: liberty-rb.ru

Фенг Шен (FenggeShen) та інші автори з Цзилінського університету (Jilin University) провели експерименти на мишах показали, що оцет здатний пригнічувати роботу білків, що індукують запалення, які асоційовані з виникненням виразкового коліту, пише Медпортал. Крім того, він позитивно впливав на роботу кишкових бактерій, змінюючи склад мікробіома і полегшуючи симптоми захворювання у гризунів.

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Виразковий коліт – хронічне запальне захворювання, що супроводжується утворенням виразок на поверхні слизових оболонок кишечника. Раніше було показано, що істотну роль у розвитку захворювання відіграють мікроорганізми. Автори припустили, що оцет може вплинути на склад кишкового мікробіома.

Миші, що страждали виразковим колітом, пили воду, в яку був доданий оцет. Дослідники виявили, що і винна, і оцтова кислоти викликали зниження рівня білків, що викликають запалення в кишечнику. Стан тварин, що пили воду з оцтом, покращився. Склад кишкової мікрофлори тварин змінився – збільшилася кількість лакто- і біфідобактерій.

Автори планують продовжити вивчення впливу оцту на кишковий мікробіом. Вони сподіваються, що їм вдасться розробити методику для лікування хворих, що страждають цим захворюванням.

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