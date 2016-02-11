Метформін допоможе відновитися після інфаркту

Вчені з Університету Ньюкасла (Newcastle University) виявили - метформін, який призначається діабетикам, допоможе запобігти виникненню захворювань серцево-судинної системи, пише Медпортал.

Використовуючи стовбурові клітини пуповинної крові, а також клітини самої пуповини, вчені створили модель для вивчення інфаркту в лабораторних умовах. Вони з'ясували, що у діабетиків нові кровоносні судини утворюються повільніше, ніж у здорових людей.

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Йоланта Вівер (Jolanta Weaver) і її колеги виявили, що метформін стимулює утворення нових кровоносних судин після інфаркту, що важливо для відновлення після серцевого нападу. Виявилося, що препарат впливає на роботу деяких генів, що беруть участь у ангіогенезі.

Отримані дані свідчать про те, що метформін не тільки покращує стан діабетиків, але і дозволяє їм швидше відновлюватися після інфаркту.