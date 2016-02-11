Звичка переїдати з'являється в дитинстві

Американські вчені вивчили вплив фінансового становища, в умовах якого виховувалася дитина, на харчову поведінку в подальшому житті, пише Здоров'я.

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В експерименті взяли участь понад 30 здорових студенток (без ожиріння, діабету, алергії та інших хронічних захворювань). Деякі з них, за власним визнанням, відчували голод, інші – ні. Дівчатам винесли 2 миски з шоколадним печивом і кренделиками, і попросили оцінити смак у кожного з частувань. Після закінчення дегустації вони повинні були «атестувати» солодощі за спеціальною шкалою. Після цього запропонували учасницям перепочити перед початком іншого експерименту і поласувати залишками смачненького.

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Досвід завершили опитування випробовуваних про їх фінансове становище в дитинстві: росли вони в забезпеченій сім'ї, помірно забезпеченою або бідною. Виявилося, що голодні студентки з «бідних» і «багатих» минулим особливо не різнилися між собою за кількістю з'їдених частувань.

За ненажерливістю однозначно лідирували дівчата, які виросли в бідних сім'ях. Автори дослідження пояснюють цей феномен набутої у дитинстві стратегії, що допомагає вижити в умовах обмежених енергетичних ресурсів. Цікаво, що вона зберігається у людей, навіть якщо вони з часом досягають економічної стабільності.