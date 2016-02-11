Каша з ячменю захищає від діабету

Хоча ячмінь не так популярний, як інші зернові культури, він дуже корисний для здоров'я. Його зазвичай додають у хліб і каші, щоб надати їм особливий смак. Дослідники з Лундського університету кажуть: ячмінь - справжній суперпродукт. Харчові волокна з цього злаку знижують апетит і рівень цукру в крові, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

У дослідженні взяли участь здорові добровольці середнього віку. Протягом трьох днів на сніданок, обід і вечерю учасники їли хліб, який на 85% складався з ячменю. Приблизно через 11-14 годин після останнього прийому їжі за день вчені оцінювали ризик діабету і серцево-судинних захворювань у добровольців. Дослідники виявили, що метаболізм учасників поліпшувався. У них знижувався рівень цукру в крові, підвищувалася чутливість до інсуліну і нормалізувався апетит.

Читайте такожЯк очистити організм за допомогою рисуЗа словами вчених, позитивні ефекти виникали, коли суміш харчових волокон з ячменю досягала кишечника. Внаслідок цього збільшувалася кількість корисних бактерій і вироблялися важливі гормони. Так, ячмінь знижує ризик діабету і серцево-судинних захворювань. Тому фахівці радять додавати його в їжу.