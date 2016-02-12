Інтернет корисний для літніх людей

Про це повідомляє нове дослідження лікаря Елінор Ларссон з університету Умео в Швеції, пише Медпортал.

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Вона проаналізувала дані 60 випробуваних у віці від 65 до 89 років. Для них було розроблено спеціальну програму в інтернеті, що поєднує «працетерапію» та спілкування між учасниками.

За даними дослідження, в учасників експерименту, які користуються цією програмою, значно поліпшився емоційний настрій, що вказує на перспективність залучення літніх людей у віртуальне життя. Автор роботи з жалем відзначає, що комп'ютерні технології не завжди доступні для пенсіонерів.