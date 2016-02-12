Прийом парацетамолу під час вагітності підвищує ризик розвитку астми у дітей

Про це повідомила дослідницька група під керівництвом Марії Магнус (MariaMagnus) з Норвезького інституту громадського здоров'я (Norwegian Institute of Public Health), пише Медпортал. Дослідники підкреслили, що парацетамол є одним з найбільш популярних препаратів, використовуваних майбутніми мамами.

Автори проаналізували дані про здоров'я 114,5 тисяч дітей. Вони з'ясували, у скількох з них була діагностована астма у віці між 3 і 7 роками, і чи вживали їхні матері парацетамол під час вагітності. Найчастіше майбутні мами вживали ці ліки при лікуванні грипу, позбавленню від болю і для зниження високої температури.

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Виявилося, що прийом парацетамолу під час вагітності суттєво підвищує ймовірність розвитку астми – у групі ризику опинилися трирічні діти, чиї матері при виношуванні неодноразово вживали препарат.

Дослідники підкреслюють, що їм вдалося показати взаємозв'язок між використанням парацетамолу і розвитком астми, а причини, по яким жінкам доводилося приймати препарат, на ризик розвитку захворювання не впливали.