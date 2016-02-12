Струс мозку втричі підвищує ризик суїциду - вчені

Американські вчені продемонстрували, яким чином можна відновити синапси між нейронами головного мозку при неврологічних захворюваннях і травмах, що зміцнює пам'ять при хворобі Альцгеймера, пише med2.ru.

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Він і його колеги проаналізували дані про людей, що перенесли струс мозку. Ушкодження не були серйозними і нікому з хворих не була потрібна госпіталізація. Вчені спостерігали за учасниками дослідження (всього їх було близько 230 тисяч) з 1992 по 2002 рік. Раніше такі експерименти вже проводилися, однак їхніми учасниками були військові або професійні спортсмени. У даному дослідженні брали участь люди, чия діяльність не була пов'язана зі спортом або армією.

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Автори з'ясували, що ризик самогубств серед тих, хто переніс струс мозку, був у 3 рази вищий, ніж у середньому в популяції. Схильність до суїциду була вища у тих, хто отримав струс мозку у вихідний день.

Дослідники пояснюють, що після струсу мозку у людей частіше розвивалися порушення сну і депресія. Ці фактори належать до факторів ризику, що збільшують ймовірність суїциду.

Автори підкреслюють, що отримані ними результати не вказують на те, що струс мозку веде до самогубства, проте вони відзначають, що інформація про існування такого взаємозв'язку повинна бути доступна як лікарям, так і пацієнтам.