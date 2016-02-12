Від лихоманки Зіка у Венесуелі померли три людини

При цьому він також повідомив, що підтверджені 319 випадків захворювання, у тому числі 68 випадків з ускладненнями у Венесуелі, пишуть Новини Ізраїлю.

Нагадаємо, що минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайною ситуацією світового масштабу стрімке поширення вірусу Зіка, який призвів до тисячам випадків народження дітей з мікроцефалією. Дотепер випадки інфікування зафіксовані в 27 країнах світу Північноамериканського, Південноамериканської та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів.

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Вірус переносять комарі роду Aedes, крім цього, дослідники намагаються встановити, чи не передається він статевим шляхом. Вакцину проти вірусу Зіка поки не розроблено.