Тестування вакцини від вірусу Зіка почнеться за 1,5 року - ВООЗ
Зараз розробляють одразу декілька вакцин від вірусу Зіка, повномасштабні випробування почнуться не раніше, ніж за півтора року, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Заступник керівника ВООЗ Марі-Поль Кіні розповіла про те, що в розробці вакцини від вірусу Зіка беруть участь 15 фармацевтичних компаній, пише ВВС.
У ВООЗ вважають, що зв'язок між наявністю вірусу у матері і народженням дітей з мікроцефалією стає дедалі більш очевидним.
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Представник ВООЗ також розповіла про те, що незабаром з'являться діагностичні тести, що виявляють вірус, їх розробкою займаються 10 біотехнологічних компаній.
У четвер міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кастро заявив, що вакцина проти вірусу Зіка буде створена приблизно за рік.
Також стало відомо, що в Бразилії помер третій дорослий від ускладнень, викликаних вірусом.
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Влада Бразилії виділить 1,9 млн доларів впродовж п'яти років для розробки вакцини проти вірусу Зіка.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вірус Зіка становить глобальну загрозу.