Помірний стрес допомагає скинути вагу

Вчені з Університету Ноттінгема виявили: коли в організмі виробляються гормони стресу, активується коричневий жир, спалює глюкозу. Нагадаємо: коричневий жир відповідає за вироблення тепла і переробку запасів енергії (білого жиру). А зростання числа клітин коричневого жиру допомагає боротися з ожирінням. Так, в умовах психологічного стресу організм швидше позбавляється від калорій. Можливо, відкриття вчених призведе до розробки нових програм по зниженню ваги.

Білий жир становить близько 90% жиру в тілі середньостатистичної дорослої людини. Він підвищує ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу. А корисного коричневого жиру найбільше у немовлят. У дорослих він теж є, але в невеликих кількостях. Чим більше у людини коричневого жиру, тим вона стрункіша, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 5 здорових жінок. Їх попросили виконати короткий тест з математики. Фахівці стежили за рівнями кортизолу (гормону стресу) і температурою коричневого жиру в організмі жінок. Потім учасницям показали розслаблюючі відео. Вчені помітили: інтенсивна стресова реакція у жінок виникала вже в процесі очікування випробування. Рівень кортизолу зростав, і температура коричневого жиру підвищувалася. Це говорило про те, що організм активно спалював калорії.