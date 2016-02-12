Тривалий прийом антидіабетичного препарату може призвести до збільшення цукру в крові

Тривале використання ліраглутиду, призначеного для лікування діабету 2 типу, може призвести до збільшення рівня цукру в крові. До таких висновків прийшли дослідники зі шведського Каролінського інституту (Karolinska Institutet).

Для того, щоб з'ясувати це, Пер-Улоф Берггрен (Per-Olof Berggren) і його колеги провели серію експериментів на мишах, яким були трансплантовані людські бета-клітини, що продукують інсулін. Протягом 250 днів миші отримували ін'єкції ліраглутиду, а автори спостерігали за тим, як ліки впливали на роботу клітин, повідомляє Медпортал.

Відомо, що ліраглутид був схвалений до застосування в США в 2010 році – пацієнтам з діабетом 2 типу рекомендовані щоденні ін'єкції препарату. Він є інкретіноміметиком, його введення викликає збільшення секреції інсуліну.

Автори з'ясували, що спочатку препарат дійсно був ефективний, однак при тривалому використанні призводив до зниження продукції інсуліну та збільшення рівня глюкози. Берггрен підкреслює, що отримані ними результати важливі для лікарів, фармвиробників і пацієнтів.