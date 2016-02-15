У Колумбії вірус Зіка виявлено у 5 тисяч вагітних
10:08, 15 лютого 2016Зарубіжні новини
128
Понад 5 тисяч вагітних у Колумбії заражені вірусом Зіка, який продовжує поширюватися по Південній і Північній Америці.
Reuters
Як передає Газета.ру з посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві національного інституту охорони здоров'я країни.
Читайте такожТестування вакцини від вірусу Зіку почнеться через 1,5 року - ВООЗ
На сьогодні в країні зафіксована 31 тисяча випадків зараження людей вірусом Зіка, трохи більше 5 тисяч із заражених становлять вагітні жінки.
Вірус Зіка небезпечний виникненням мікроцефалії у новонароджених.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter