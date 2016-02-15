У Колумбії вірус Зіка виявлено у 5 тисяч вагітних

Як передає Газета.ру з посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві національного інституту охорони здоров'я країни.

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На сьогодні в країні зафіксована 31 тисяча випадків зараження людей вірусом Зіка, трохи більше 5 тисяч із заражених становлять вагітні жінки.

Вірус Зіка небезпечний виникненням мікроцефалії у новонароджених.