У Колумбії вірус Зіка виявлено у 5 тисяч вагітних

10:08, 15 лютого 2016
Зарубіжні новини
128

Понад 5 тисяч вагітних у Колумбії заражені вірусом Зіка, який продовжує поширюватися по Південній і Північній Америці.

Reuters

Як передає Газета.ру з посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві національного інституту охорони здоров'я країни.

Читайте такожТестування вакцини від вірусу Зіку почнеться через 1,5 року - ВООЗ

На сьогодні в країні зафіксована 31 тисяча випадків зараження людей вірусом Зіка, трохи більше 5 тисяч із заражених становлять вагітні жінки.

Вірус Зіка небезпечний виникненням мікроцефалії у новонароджених.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter