Активність головного мозку залежить від пори року / Фото УНІАН

У дослідженні взяли участь 28 здорових добровольців, які протягом кожного сезону – взимку, навесні, восени та навесні – проводили в лабораторії 4,5 дня, пише Медпортал. У цей період вони були повністю позбавлені зв'язку із зовнішнім світом і проходили тести, спрямовані на вивчення їх пам'яті та уваги, а також піддавалися процедурі МРТ, за допомогою якої досліджували активність мозку.

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Незважаючи на те, що результати тесту не залежали від сезону, активність мозку змінювалася протягом року. Так, наприклад, при виконанні тестів на увагу, максимальна активність була зафіксована в період літнього сонцестояння, а мінімальна – під час зимового сонцестояння. При проведенні тестів для оцінки короткочасної пам'яті, найбільша активність реєструвалася восени, а найменша – навесні.

Вчені на чолі з Жілем Вандерваллем (Gilles Vandewalle) також відзначили, що іншим дослідницьким групам вже вдалося показати залежність експресії ряду генів і рівня артеріального тиску від часу року.