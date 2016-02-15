Вагітним рекомендують вживати їжу, багату на вітамін D

Про це повідомили вчені з Медичної школи Ікана при лікарні Маунт Сінай (Icahn School of Medicine a tMount Sinai). У дослідженні, проведеному Супіндою Буняванич (Supinda Bunyavanich) та її колегами, прийняли участь 1248 жінок, пише Медпортал. Автори спостерігали за ходом вагітностей учасниць експерименту, а також за здоров'ям дітей від народження до семи років.

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Виявилося, що у дітей, чиї матері під час вагітності вживали їжу, багату вітаміном D, сінна лихоманка розвивалася на 20% рідше. Вчені з'ясували, що споживання біодобавок, що містять вітамін D, ніяк не впливало на ймовірність виникнення алергії.

Автори зазначають, що отримані ними результати в черговий раз підтверджують, що раціон майбутньої матері впливає не тільки на здоров'я самої жінки, але і на здоров'я майбутніх дітей.

Вони нагадують, що на вітамін D багаті такі продукти, як яйця, риба, гриби і злаки.