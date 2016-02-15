Препарати заліза можуть завдати більше шкоди, ніж користі

Дані харчові добавки не такі безпечні, як вважалося раніше. Виявляється, вони містять в 10 разів більше заліза, ніж потрібно здоровій людині. Дослідження вчених з Національного інституту серця і легенів показало: надлишок заліза може пошкодити ДНК клітин крові, розповідає meddaily.ru з посиланням на Starts At Sixty.

Висока доза цього мінералу змушувала систему репарації (відновлення) ДНК працювати більше шести годин. Це значно довше, ніж зазвичай. Як відомо, система репарації ДНК усуває клітинні пошкодження. Вважається, що її підвищена активність може завдати істотної шкоди здоров'ю. У ході експерименту було встановлено: залізо впливає на ДНК і кровоносні судини вже через 10 хвилин після прийому таблетки.

У той же час, залізо є важливою частиною збалансованого раціону. Фахівці радять отримувати добову дозу цього мінералу з продуктів харчування. Як правило, чоловікам і жінкам старше 51 року необхідно близько 8 міліграмів заліза на день. У 100 грамах червоного м'яса міститься 3 міліграми, а на таку ж кількість шпинату припадає 2,7 міліграмів заліза. Дослідники радять лікарям призначати пацієнтам залізо з обережністю.