Вчені розповіли, чому важливо відчувати себе молодим

Співробітники Університету Монпельє з'ясували: люди, які вважають себе старшими за своїх однолітків, частіше потрапляють до лікарні. Дослідники проаналізували дані понад 10000 осіб у віці від 24 до 102 років. Фахівці запитували учасників, наскільки молодо ті почувалися, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Крім того, добровольці повідомляли про раніше виявлені захворювання, такі як діабет, рак, хвороби серця, остеопороз і артрит. Також учасники заповнювали опитувальник, призначений для оцінки рівня депресії. Вчені врахували фактори, які могли вплинути на результати.

Дослідження показало: у добровольців, які почувалися старше свого віку, ймовірність госпіталізації протягом 10 років виявилася підвищеною на 10-25%. Наявність депресивних симптомів і слабке здоров'я учасників допомогло фахівцям пояснити зв'язок між таким відчуттям і госпіталізацією. На думку дослідників, знизити рівень депресії і ризик госпіталізації може фізична активність.