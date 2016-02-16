Огрядним людям рекомендували частіше снідати

Медики з Великобританії рекомендували людям, які страждають від ожиріння, не відмовляти собі в щільних сніданках. Результати досліджень автори опублікували в American Journal of Clinical Nutrition, а коротко про них повідомляється на сайті Університету Бата, пише lenta.ru.

Ранкові прийоми їжі відразу не знизять ваги огрядним людям, але призведуть до збільшення їх фізичної активності та потенційного скорочення кількості споживаних за добу калорій. Робота вчених підтримана Дослідною радою з біотехнології та біології Великобританії.

Вчені на прикладі двох груп з учасниками 21-60 років вирішили перевірити взаємозв'язок між прийомами сніданків, масою тіла і здоров'ям. Перша група вживала їжу (не більше 700 кілокалорій) щодня до 11:00 і не пізніше двох годин після пробудження. Другій групі дозволялося до 12:00 пити тільки воду.

Читайте такожЯєчня на сніданок робить людину добрішоюВчені відзначили, що позитивний ефект від прийому сніданку обумовлений як індивідуальними особливостями організму (фізичним станом і масою тіла), так і якістю їжі. Надалі вчені мають намір з'ясувати оптимальне меню для ранкового прийому їжі.