Майже 90% хворих на лейкемію одужують при застосуванні генномодифікованих клітин - вчені

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, результати дослідження були представлені на саміті Американської асоціації сприяння розвитку науки у Вашингтоні.

Згідно з даними дослідження, лікування із застосуванням генетично модифікованих імунних клітин (так званих T-лімфоцитів) майже у 90% випадків сприяло повному відновленню пацієнтів, у яких було діагностовано рак крові на останній стадії.

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Як заявив один з керівників дослідження, професор Стенлі Рідделл, нова терапія врятувала тих пацієнтів, яким раніше не допомагали ніякі традиційні методи лікування.

"Ми не виявили у них ніяких ознак лейкемії, використовуючи дуже точні технології", - сказав Рідделл.

При цьому вчені відзначають, що деякі хворі на рак пацієнти померли після застосування терапії, тому вона потребує додаткових тестів.