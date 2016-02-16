Препарати проти печії підвищують ризик розвитку деменції

Автори на чолі з Віллі Гоммом (Willy Gomm) з'ясували, що прийом цих ліків підвищує ризик розвитку деменції. Вони проаналізували дані про 73679 пацієнтів, зібрані в період з 2004 по 2011 рік, пише Медпортал. Прийом інгібіторів протонної помпи збільшувало ймовірність розвитку деменції на 44%. Ці дані підтверджуються результатами експериментів на мишах – у тварин, які отримували інгібітори протонної помпи, в головному мозку зростала кількість бета-амілоїдних бляшок, що є одним із симптомів деменції.

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Раніше вже було показано, що інгібітори протонної помпи збільшують ймовірність виникнення захворювань нирок і серця, а також призводять до дефіциту вітаміну B12. Автори дослідження пояснюють, що пацієнти не повинні припиняти прийом ліків проти печії, однак їм необхідно мати інформацію про можливі ризики.