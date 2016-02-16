Фізіологи навчилися запобігати депресії
Нейрофізіологи з Канади і Франції вперше в світі виявили нервові механізми, що регулюють розвиток депресії.
Результати досліджень автори опублікували в журналі Nature Neuroscience, а коротко про них йдеться на сайті Університету Макгілла, пише lenta.ru.
У своїй роботі вчені дійшли двох висновків. По-перше, вчені на прикладі імітації стресових ситуацій у тварин показали, що збільшення активності дофамінергічних нейронів відповідає депресії. По-друге, інший тип нейронів (норадренергічних) контролює перші.
Читайте такожДепресія батьків впливає на шкільні успіхи дітей
У першого типу нейронів основним нейротрансмітером (речовиною, за допомогою якого здійснюється передача електричного імпульсу) виступає дофамін, а у других — норадреналін. Цей білок бере участь в емоційній регуляції, сні і розладах настрою.
Читайте такожВ Америці планують впровадити плановий скринінг щодо виявлення депресії
Дофамінергічні нейрони знаходяться у вентральній ділянці головного мозку. Норадренергічні нейрони розташовані в блакитній плямі кори головного мозку. За допомогою їх регулювання можна керувати сприйнятливістю до стресів і депресії.
Учені поєднали фармакологічний, генетичний і оптогенетичний (активацію нейронів за допомогою світлового променя) методи досліджень. Вчені вважають, що дослідження відкриє великі можливості для розробки ефективних засобів запобігання депресії.