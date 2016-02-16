Вагітним рекомендують вживати рибу не частіше 3-х разів на тиждень

Міжнародний колектив дієтологів з Європи і США прийшов до висновку, що надмірне вживання вагітними жінками риби підвищує ризик виникнення у їх потомства ожиріння. Результати дослідження автори опублікували в журналі JAMA Pediatrics, а коротко про них повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters.

У своїй роботі вчені проаналізували дані 15 досліджень, що описують дієту вагітних жінок з Бельгії, Франції, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії і США. Медики вивчили відомості про 26184 вагітних жінок і їхніх дітей, які спостерігалися з інтервалами від двох до шести років.

Читайте такожРтуть в морепродуктах провокує розвиток автоімунних захворюваньМетою дослідження вчених було встановити зв'язок між вживанням вагітними жінками риби та ризиком виникнення ожиріння у потомства. Медики оцінювали індекс маси тіла дітей віком від трьох місяців до шести років і показали, що вживання риби частіше трьох разів на тиждень може спровокувати ожиріння у потомства.

При помірному споживанні риби (від одного до трьох разів на тиждень) дослідники не знайшли ніяких зв'язків зі швидким ростом потомства або його ожирінням (для дітей віком до шести років), тоді як часте вживання риби вагітними жінками призвело до росту ймовірності появи ожиріння у потомства до чотирьох років — на 14 відсотків, і на 22 відсотка — до шести.

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Діти жінок, які зловживали рибною дієтою, ростуть швидше звичайного і згодом ризикують стати огрядними. Причину цього вчені бачать у ртуті і пестицидах, які призводять до гормональних порушень при розвитку плоду в утробі матері, а також (як показали раніше проведені дослідження) пошкодженні імунної і нервової систем.

Медики рекомендували обмежити вживання хижих риб, таких як, наприклад, королівська макрель, меч-риба, акула і кафельник. Вони, на думку вчених, можуть містити більше забруднюючих речовин, ніж інші морські мешканці. Вчені також відзначають, що в рибі міститься безліч корисних для людини сполук, зокрема білків, вітаміну D і омега-3 жирних кислот, тому повністю відмовлятися від неї вагітним жінкам немає необхідності.