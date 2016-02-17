Упертість в дитинстві - запорука успішності людини в майбутньому

Психологи назвали головну рису характеру дитини, яка дасть змогу їй в майбутньому досягти успіху. Результати дослідження автори опублікували в журналі Developmental Psychology, а коротко про них повідомляється на сайті lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Головною ознакою успішності дитини в майбутньому вчені порахували впертість, яка, на думку психологів, має виявлятися в конструктивному ключі: здатності мати власну думку і чинити опір авторитарній владі.

Свої висновки вчені засновують на довготривалому дослідженні 745 дітей, розпочатому в 1968 році. Тоді середній вік спостережуваних становив 11,9 року, з них 49,9 відсотка — дівчатка. До кінця дослідження (у 2008 році) середній вік спостережуваних становив 51,8 року, з них жінок було 53,3 відсотка.

Експерти оцінювали вплив батьківського соціально-економічного статусу, дитячого інтелекту, шкільної успішності і характеристик поведінки (уважності, відповідальності, старанності, оптимістичного та песимістичного настрою, дотримання правил і інше) на професійні успіхи і рівень доходів у дорослому стані. Отримані результати демонструють впевнений взаємозв'язок між відповідальністю, опором влади і старанністю в минулому і кар'єрними успіхами в майбутньому. Вчені відзначають, що їх дослідження не дає змоги вичленити вирішальний мотив успіху: бажання досягти успіху в кар'єрі або фінансова зацікавленість.