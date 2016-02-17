Учені США встановили, що зелений чай ефективний у лікуванні ревматоїдного артриту

Речовина, що входить до складу зеленого чаю, може стати основою препарату для лікування ревматоїдного артриту. Йдеться про епігаллокатехін-3-галлате (pigallocatechin-3-gallate), один з компонентів зеленого чаю, що має протизапальну дію, повідомляє Медпортал.

Салах-уддін Ахмед (Salah-uddin Ahmed) та інші дослідники з Вашингтонського університету (Washington State University) пояснюють, що препарати, які використовуються для полегшення симптомів ревматоїдного артриту в даний час, досить дорогі і не завжди підходять для тривалого застосування.

Епігаллокатехін-3-галлат на думку авторів здатний впоратися з болями в суглобах, знизити рівень запалення і запобігти пошкодженню хрящової і кісткової тканин. Дослідники вже провели випробування сполуки на тваринах, які страждають на ревматоїдний артрит, які протягом 10 днів отримували епігаллокатехін-3-галлат. Це призвело до істотного зниження вираженості симптомів захворювання, зокрема зменшення набряку гомілки. Вони показали, що сполука зв'язується з особливим білком TAK1, який бере участь у запуску запальних реакцій при ревматоїдному артриті.

Читайте такожІнтенсивні тренування знижують ризик артритуВчені вважають, що в майбутньому їм вдасться створити препарат на основі виділеної із зеленого чаю сполуки. Вони сподіваються, що він зможе ефективно боротися з симптомами захворювання.