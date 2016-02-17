Мікроцефалію викликає не вірус Зіка, а отрутохімікат, яким знищують комарів - дослідження

Результати нового дослідження вказують на те, що причиною розвитку мікроцефалії новонароджених може бути зовсім не зараження вірусом Зіка при вагітності. Представники аргентинської громадської організації Physicians in the Crop-Sprayed Villages пов'язали розвиток важкої вади з дією піріпроксіфену – ларвициду, використовуваного для знищення комарів, які переносять захворювання, повідомляє Медпортал.

Дослідники підкреслюють, що більшість сімей, у яких народилися діти з цим порушенням, проживала в районах, де піріпроксіфен активно використовувався. У той же час, не всі випадки мікроцефалії в Бразилії та Колумбії були асоційовані з зараженням небезпечним вірусом, підкреслюють дослідники. Зараз використання ларвіциду в Бразилії призупинене до отримання відповідних розпоряджень.

Читайте такожПанамериканська організація охорони здоров'я потребує 8,5 млн доларів для боротьби з вірусом ЗікаВтім, експерти ВООЗ заперечують наявність зв'язку між виникненням вад розвитку і дією піріпроксіфену і вважають за необхідне продовжувати додавати ларвіцид в питну воду, бо це дозволить уникнути подальшого розповсюдження інфекції.

Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що вірус Зіка був виявлений в головному мозку дитини з мікроцефалією, чия мати перенесла це захворювання. Поки що у вчених немає достатньої кількості доказів, які вказують на те, що це порушення пов'язане з зараженням вірусом, або викликане дією ларвіциду.