Мікроцефалію викликає не вірус Зіка, а отрутохімікат, яким знищують комарів - дослідження
Дослідники підкреслюють, що більшість сімей, у яких народилися діти з цим порушенням, проживала в районах, де активно використовувався отрутохімікат піріпроксіфен.
Результати нового дослідження вказують на те, що причиною розвитку мікроцефалії новонароджених може бути зовсім не зараження вірусом Зіка при вагітності. Представники аргентинської громадської організації Physicians in the Crop-Sprayed Villages пов'язали розвиток важкої вади з дією піріпроксіфену – ларвициду, використовуваного для знищення комарів, які переносять захворювання, повідомляє Медпортал.
Дослідники підкреслюють, що більшість сімей, у яких народилися діти з цим порушенням, проживала в районах, де піріпроксіфен активно використовувався. У той же час, не всі випадки мікроцефалії в Бразилії та Колумбії були асоційовані з зараженням небезпечним вірусом, підкреслюють дослідники. Зараз використання ларвіциду в Бразилії призупинене до отримання відповідних розпоряджень.
Читайте такожПанамериканська організація охорони здоров'я потребує 8,5 млн доларів для боротьби з вірусом ЗікаВтім, експерти ВООЗ заперечують наявність зв'язку між виникненням вад розвитку і дією піріпроксіфену і вважають за необхідне продовжувати додавати ларвіцид в питну воду, бо це дозволить уникнути подальшого розповсюдження інфекції.
Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що вірус Зіка був виявлений в головному мозку дитини з мікроцефалією, чия мати перенесла це захворювання. Поки що у вчених немає достатньої кількості доказів, які вказують на те, що це порушення пов'язане з зараженням вірусом, або викликане дією ларвіциду.