Вчені навчилися відрізняти вірус від бактерії за реакцією організма



Методику для розрізнення бактеріальних і вірусних захворювань створили дослідники з Університету Дюка в місті Дарем (Англія). Звіт опублікований в медичному науковому виданні Science Translational Medicine, пише med2.ru.

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Кожен тип захворювання має свій «генний відбиток», тобто певний набір змін в генах у відповідь на появу збудника хвороби. Вчені досліджували зразки крові у пацієнтів з інфекційними та вірусними захворюваннями і порівнювали їх з зразками крові здорових людей з контрольної групи. Робилося це за допомогою мікрочіпів.

Отримані в результаті «генні відбитки» дозволять розробити методику експрес-аналізу респіраторних захворювань. Точність діагностики істотно перевищує можливості наявних методик аналізу крові. Тепер у лікарів буде інструмент, щоб чітко визначати ті хвороби, при яких доцільним є призначення антибіотиків.

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Поки що близько 75% хворих з респіраторними захворюваннями приймають непотрібні їм антибіотики, оскільки хвороба, викликана вірусом. Їх надмірне вживання викликає додаткові ризики для здоров'я.