Що впливає на вироблення гормону задоволення
16:35, 17 лютого 2016Зарубіжні новини
1136
Серотонін – гормон задоволення, який виробляється, коли ми їмо шоколад, цукерки або тістечко.
ТСН
Таке задоволення загрожує зайвими кілограмами, пише Медицина. Що ж робити? Насамперед, розглянути запропоновані альтернативи солодкого.
Читайте такожЕксперт розповів, як впоратися з віковим кризою і стати щасливішими
Відмовтеся від алкоголю, навіть незначні дози спиртних напоїв, здатні у кілька разів збільшувати апетит.
Займіться яким-небудь видом спорту, при цьому виконуйте помірні вправи по 60 хвилин щодня.
Надавайте перевагу пішим прогулянкам, а не пересування на громадському транспорті.
Нічний сон повинен бути не менше 7 годин.
А найголовніше, у наш такий важкий і напружений час, ставтеся до всього з оптимізмом і посмішкою, і тоді все у Вас буде добре.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter