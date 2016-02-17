Що впливає на вироблення гормону задоволення

Таке задоволення загрожує зайвими кілограмами, пише Медицина. Що ж робити? Насамперед, розглянути запропоновані альтернативи солодкого.

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Відмовтеся від алкоголю, навіть незначні дози спиртних напоїв, здатні у кілька разів збільшувати апетит.

Займіться яким-небудь видом спорту, при цьому виконуйте помірні вправи по 60 хвилин щодня.

Надавайте перевагу пішим прогулянкам, а не пересування на громадському транспорті.

Нічний сон повинен бути не менше 7 годин.

А найголовніше, у наш такий важкий і напружений час, ставтеся до всього з оптимізмом і посмішкою, і тоді все у Вас буде добре.