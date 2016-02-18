Сніданки сприяють фізичній активності

Дослідники поділили учасників експерименту на дві групи людей від 21 до 60 років. Перша група до 11 годин ранку з'їдала сніданок, що містить не менше 700 калорій, друга група до полудня пила одну тільки воду, пишуть Новини Ізраїлю.

Виявилося, що ті з учасників експерименту, які регулярно снідали, вживали менше їжі в більш пізній час доби, що призводило до вищого рівня фізичної активності.