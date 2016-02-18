У зелені виявили нову корисну речовину

Дослідники з Австралії і Великобританії знайшли в зелених листових овочах раніше невідомий фермент - цукрову сульфохіновозу. Її вживають бактерії, гриби та інші живі організми. Судячи з усього, цим ферментом харчуються "корисні" кишкові бактерії, які не дають "шкідливим" бактеріям заселити кишечник, повідомляє meddaily.ru.

За словами вчених, в зелених листових овочах, таких як шпинат, дуже багато цукрової сульфохіновози. Тому вони корисні для здоров'я. Фахівці сподіваються, що їх відкриття допоможе в розробці нового класу антибіотиків.

До речі, за даними іншого дослідження, зелені листові овочі захищають від когнітивних порушень. У літніх добровольців, які їли багато зелених листових овочів, когнітивні функції страждали менше за все. В учасників, які щодня з'їдали по 1-2 порції зелених листових овочів, когнітивні здібності виявилися на рівні людини на 11 років молодшої порівняно з тими, хто не їв такі овочі.