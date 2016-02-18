Прийом антибіотиків може викликати галюцинації

Прийом антибіотиків може викликати делірій - втім, автори дослідження стверджують, що таке трапляється досить рідко. Шамік Баттачарія (Shamik Battacharyya) і його колеги з Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) описали 391 випадок виникнення делірію, пов'язаного з прийомом антибіотиків. Пацієнти, у яких було виявлено це ускладнення, брали різні препарати, серед 54 найменувань були пеніцилін, цефипим та інші, повідомляє Медпортал. У 47% хворих виникали галюцинації, у 14% - судомні напади, 15% - мимовільні скорочення м'язів, а 5% хворих втратили здатність контролювати своє тіло.

Дослідники виділили три типи розладів, пов'язаних із прийомом антибіотиків. В першу групу увійшли хворі, які брали пеніцилін та цефалоспорини – у них частіше виникали судомні напади. У хворих, які увійшли в другу групу, діагностували психотичний розлад – вони застосовували пеніцилін, прокаїн, макроліди, сульфонаміди, і флуорохінолони. І, нарешті, третю групу становили пацієнти, у яких була зафіксована аномальна активність головного мозку на ЕЕГ, а також виявлено порушення рухливості – всі вони вживали метронідазол.

Читайте такожЛюди неправильно вживають антибіотики - ВООЗВтім, вчені підкреслюють, що вони можуть говорити лише про можливий взаємозв'язок між прийомом антибіотиків і розвитком делірію. Для того, щоб підтвердити отримані ними дані, необхідні подальші дослідження.