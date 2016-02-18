Цукор руйнує мозок людини, встановили вчені

Ефект, який чинить цукор на мозок, можна порівняти з хронічним стресом, говорять вчені з Університету Нового Південного Уельсу і Національного інституту харчування Індії. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на "Російську газету", вчені перевірили ефект на прикладі гризунів. Новонароджених тварин розділили на дві групи, а кожну групу на дві підгрупи.

Перша група протягом перших дев'яти днів зростала в умовах стресу. Друга спокійно сиділа в клітці. При цьому половину тварин у кожній групі активно годували цукром, а інших - збалансованим харчуванням. Через 15 тижнів у щурів, що харчувалися солодощами і не піддавалися стресу, гіпокамп (важлива зона мозку) мав ті ж згубні зміни, що і у щурів, які пережили стрес.

А ось стрес і цукор спільно давали найбільш потужний негативний ефект, про що наочно свідчили патологічні зміни в гіпокампі (стресовий гормон - кортизол - в буквальному сенсі вбивав нервові клітини).

Експерти наголошують: потрібно жорстко обмежувати споживання цукру. Частка калорій з цукру не повинна перевищувати 10% від загальної денної калорійності. В одній чайній ложці цукру міститься 25-30 калорій. Виходячи з цього, для жінок максимум - 6-7 чайних ложок цукру, а для чоловіків - 9 чайних ложок.