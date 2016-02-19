Спільне виховання дітей змінює імунну систему всіх членів сім'ї

Дослідники з Університету Левена вивчили імунні системи 670 осіб у віці від 2 до 86 років. Вони хотіли зрозуміти, чому у різних людей імунітет відрізняється, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Фахівці проаналізували безліч чинників, включаючи вік, вагу, стать добровольців. Однак ключовим фактором виявилося виховання дітей. У людей, які жили разом і виховували дитину, імунні системи відрізнялися на 50% менше у порівнянні з загальною популяцією.

До речі, спільний догляд за дитиною підвищує якість інтимного життя. Вчені з Університету Джорджії проаналізували дані понад 900 подружніх пар. Вони виявили, що жінки, які виконували всі або більшу частину обов'язків по догляду за дитиною, були менше задоволені якістю своїх стосунків і сексуального життя. А поділ обов'язків позитивно впливав на якість стосунків подружжя.