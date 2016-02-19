Ризик розвитку захворювань легенів можна передбачити за часом народження

На думку вчених, у дітей, народжених в зимовий час, легені ослаблені, пише meddaily.ru з посиланням на "RSUTE". Такі висновки за підсумками обстеження 12000 осіб. Людей розбили на дві групи. У першій були діти 9-11 років, а у другій - люди 40-70 років. Далі пішов аналіз дат народження і моніторинг стану здоров'я.

Виявилося, набір захворювань сильно відрізнявся залежно від пори року, в яку людина з'явилася на світ. Основна відмінність спостерігалася в групі народжених взимку. І стосувалася вона роботи легенів. Вчені пояснюють це так: зазвичай діти, що народилися не взимку, багато часу проводять в перші місяці життя на вулиці. А ось народжені взимку часто залишаються вдома.

У свою чергу, відомо: чим частіше дитину виносять на вулицю, тим більш розвинені у неї легені. А ось недорозвиненість легень призводить до того, що "зимові діти" частіше страждають від захворювань респіраторної системи. Вчені підкреслюють: народжені взимку не завжди стикаються з легеневими недугами. Однак їх організм, в будь-якому випадку, в більшій мірі схильний до стресових факторів легеневих захворювань. Ризик зростає ще більше, якщо людина курить або живе в умовах сильно забрудненого повітря.