У США схвалено новий препарат для лікування епілепсії
10:18, 22 лютого 2016Зарубіжні новини
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Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволила застосування бриварацетама (brivaracetam) в якості додаткового лікарського засобу при терапії парціальних нападів епілепсії серед пацієнтів старше 16 років.
У США схвалений новий препарат для лікування епілепсії / guardianlv.com
Ефективність бриварацетама оцінювалася у клінічних дослідженнях, які пройшли за участі 1550 пацієнтів, пише Ремедіум. Згідно з отриманими даними, призначення бривацетама до стандартної терапії сприяло зниженню частоти парціальних нападів. Найчастішими побічними ефектами прийому нового ЛЗ були сонливість, запаморочення, втома і нудота.
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Препарат, розроблений компанією UCB, з'явиться на ринку під торговим найменуванням Briviact, йдеться в офіційному прес-релізі FDA.
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