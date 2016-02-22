У США схвалено новий препарат для лікування епілепсії

Ефективність бриварацетама оцінювалася у клінічних дослідженнях, які пройшли за участі 1550 пацієнтів, пише Ремедіум. Згідно з отриманими даними, призначення бривацетама до стандартної терапії сприяло зниженню частоти парціальних нападів. Найчастішими побічними ефектами прийому нового ЛЗ були сонливість, запаморочення, втома і нудота.

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Препарат, розроблений компанією UCB, з'явиться на ринку під торговим найменуванням Briviact, йдеться в офіційному прес-релізі FDA.