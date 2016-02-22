Вчені вивчать зв'язок між вірусом Зіка і мікроцефалією

Попередні підсумки роботи будуть озвучені вже в травні цього року, пише Ремедіум з посиланням на Reuters.

У рамках першого дослідження, вчені обстежfть 100 бразилійок та їх дітей з мікроцефалією. У контрольну групу увійдуть 300-400 матерів зі здоровими новонародженими. Метою другого дослідження є оцінка впливу вірусу Зіка на розвиток синдрому Гійєна-Баре у дорослих.

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Лихоманка, викликана вірусом Зіку, раніше вважалася порівняно легким інфекційним захворюванням, проте імовірний зв'язок вірусу з розвитком порушень плода Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах вірусної інфекції надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення.