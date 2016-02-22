Куріння призводить до ушкодження міжхребцевих дисків

Куріння зумовлює ушкодження міжхребцевих дисків в шийній ділянці. Відомо, що з віком міжхребцеві диски стають менш міцними і більш крихкими, пишет Медпортал. Для того, щоб з'ясувати, як впливає куріння на стан хребта, група вчених з Університету Еморі (Emory University) вивчила результати комп'ютерної томографії 182 осіб.

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Автори на чолі з Мітчелом Левиттом (Mitchel Leavitt) виявили, що дегенерація міжхребцевих дисків була набагато сильніше виражена у курців, ніж у тих, хто не курив. Дослідники вважають, що куріння впливає на стан судин, що живлять міжхребетні диски.

У попередньому дослідженні вже був показаний взаємозв'язок між курінням і болями в попереку. Тепер же вчені з'ясували, що саме куріння може бути однією з причин, що призводить до болю в шиї.

Автори планують з'ясувати, як на біль у шиї впливають інші чинники, наприклад, дієта, вживання алкоголю або зайва маса тіла.